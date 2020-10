Hamburg. In einer Erdgeschosswohnung in St. Georg hat es in der Nacht zu Freitag gebrannt. Im Wohnzimmer der Wohnung in der Rostocker Straße hat ein Sofa Feuer gefangen, sagte Dennis Diekmann, Sprecher der Feuerwehr Hamburg am Freitagmorgen.

Die Einsatzkräfte wurden um 0.56 Uhr alarmiert und konnten das Feuer innerhalb von rund 20 Minuten löschen. Zwei Männer hielten sich noch in der verqualmten Wohnung auf, als die Feuerwehr eintraf. Sie wurden vor Ort rettungsdienstlich betreut und wurden in ein naheliegendes Krankenhaus gebracht, so Diekmann.

Die Feuerwehr war mit insgesamt 18 Einsatzkräften vor Ort. Die Polizei ermittelt nun die Brandursache.