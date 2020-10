Hamburg. Schrecklicher Fund in der Hamburger Alster: Eine ältere Frau ist vermutlich beim Gassigehen mit ihrem Hund in der Alster ums Leben gekommen. Die Umstände ihres Todes seien noch unklar, sagte Polizeisprecher Florian Abbenseth am Donnerstag. Ob es sich um einen Unglücksfall handelt oder nicht, ist deshalb noch unklar.

Gegen 6.30 Uhr fiel einem Kajakfahrer nahe der Brabandbrücke ein angeleinter, bellender Hund am Uferrand auf. Der Mann verständigte die Rettungskräfte und die Polizei. "Die Einsatzkräfte stellten fest, dass der Hund an einen Rollator angebunden war, der im Wasser lag", so Abbenseth.

Tote Frau in Alster – Leiche kommt ins Institut für Rechtsmedizin

Nachdem eine Suche in der näheren Umgebung erfolglos war, wurde im Wasser gesucht. Auch Taucher der Feuerwehr und eine Drohne kamen zum Einsatz. Nahe der Rathenaustraße/Hindenburgstraße wurden die Rettungskräfte fündig. "Eine Frau trieb kopfüber im Wasser", sagte Abbenseth.

Die Feuerwehr barg den leblosen Körper der etwa 80 Jahre alten Frau. Zweifelsfrei identifiziert ist sie noch nicht. Die Leiche wurde ins Institut für Rechtsmedizin gebracht. Ob ein Fremdverschulden auszuschließen ist, muss nun geklärt werden.