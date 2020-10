Hamburg. Wegen eines Kellerbrands in Billstedt hat die Hamburger Feuerwehr am Sonntagabend ein viergeschossiges Mehrfamilienhaus evakuiert. Der Alarm erreichte die Beamten um 20.23 Uhr, teilte der Lagedienst mit. Weil gleich mehrere Kellerverschläge brannten, rückte die Feuerwehr mit 60 Einsatzkräften an. Bei der Evakuierung wurden fünf Personen aus dem brennenden Wohnhaus gerettet. Drei davon wurden anschließend wegen leichter Rauchgasvergiftungen in ein Krankenhaus gebracht.

Das Feuer wurde mit drei C-Rohren gelöscht. Gegen 23 Uhr zogen die Einsatzkräfte wieder ab. Zu diesem Zeitpunkt war das Haus bereits wieder bewohnbar. Nun ermittelt die Polizei, wie es zu dem Brand kam.