Hamburg. Sein Lebensstil war offenbar luxuriös. Redlich verdient hatte er sich den allerdings nicht. Ermittler des Drogendezernats haben am Freitag einen 25-Jährigen verhaftet, der in Verdacht steht, mit Drogen gehandelt zu haben – und das in großem Umfang. Laut Polizei hatte der Verdächtige im April und Mai 2020 etwa dreißig Kilogramm Marihuana angekauft und sieben Kilogramm Amphetamin verkauft.

Durch die Staatsanwaltschaft Hamburg wurden daraufhin beim Amtsgericht ein Haftbefehl für den Mann sowie ein Durchsuchungsbeschluss für seine Wohnung erwirkt. Am frühen Freitagnachmittag verhafteten die Ermittler dann den mutmaßlichen Dealer in der Klappstraße in Wandsbek. Anschließend durchsuchten sie seine Wohnung in der Ahrensburger Straße in Tonndorf.

Polizei stellt teure Autos und Bargeld sicher

Hierbei stellten die Beamten einen Porsche Cayenne, einen Lamborghini Gallardo, über 21.000 Euro Bargeld, eine hochwertige Armbanduhr, technische Geräte und eine geringe Menge Amphetamin sicher.

Der mutmaßliche Drogenhändler wurde der Untersuchungshaftanstalt Hamburg zugeführt.