Hamburg. Mit rund 1,31 Promille Alkohol im Blut hat ein 71-Jähriger bereits in der Nacht zum Sonnabend in Barmbek-Nord einen Alleinunfall mit erheblichem Sachschaden verursacht. Laut Polizei kam der Mann gegen 3.30 Uhr in der Pestalozzistraße mit seinem Mercedes von der Straße ab und prallte gegen die Fassade eines Geschäfts.

Obwohl sowohl das Gebäude als auch sein Pkw stark beschädigt worden waren, fuhr der unverletzt gebliebene Mann weiter, stellte die C-Klasse auf dem Parkplatz eines nahe gelegenen Supermarktes ab und "setzte seine Flucht zu Fuß fort", wie Polizeisprecher Daniel Ritterskamp erläutert.

Kurze Zeit später wurde der betrunkene Rentner von der Polizei aufgefunden – sein Führerschein wurde beschlagnahmt und er musste eine Blutprobe abgeben, bevor er nach Hause gehen durfte.