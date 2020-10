Hamburg. Die Flammen waren weithin sichtbar: Am Sonntagmorgen brannte in Hamburg-Billstedt ein leerstehendes Haus. Das Feuer in der Straße An der Glinder Au war gegen 5 Uhr bemerkt worden. Die Flammen griffen schnell auf den Dachstuhl über, der bald lichterloh brannte.

"Wir waren mit einem Löschzug vor Ort und konnten das Feuer schnell unter Kontrolle bringen", sagte ein Sprecher der Hamburger Feuerwehr am Sonntagmorgen. Die Einsatzkräfte, die mit einem Löschzug vor Ort waren, konnten ein Übergreifen der Flammen auf ein benachbartes reetgedecktes Haus verhindern. Nach zwei Stunden rückten die Feuerwehr wieder ein.