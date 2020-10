Hamburg. Als die Feuerwehr am Sonnabendabend gegen 22.30 Uhr an der Asklepios Klinik Barmbek mit zwei Löschzügen anrückte, gab es für die 40 Einsatzkräfte nicht mehr viel zu tun. Das Pflegepersonal hatte in einem Patientenzimmer im 4. Obergeschoss bereits eine brennende Matratze gelöscht, die Station evakuiert und die Patienten in Sicherheit gebracht.

"Wir haben die Brandstelle nachgelöscht und die Station anschließend kontrolliert", so ein Sprecher des Lagedienstes der Feuerwehr. Augrund der besonderen Situation werde bei Feueralarm in einem Krankenhaus grundsätzlich ein Großeinsatz gefahren.

Warum das Feuer in dem Patientenzimmer ausbrach, ist noch nicht bekannt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.