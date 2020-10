Hamburg. Am Donnerstagabend sind in Billstedt zwei Personen mit Messerstichverletzungen aufgefunden worden, eine in der Möllner Landstraße, eine weitere im Sandkoppelweg. Nach Angabe der Feuerwehr wurde eine der Personen lebensgefährlich, die andere schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht.

Nach Informationen des Abendblatts war der Tatort am Gothaer Weg nahe der U-Bahn Billstedt. Dort wurde der erste Verletzte gefunden, der zweite hatte sich bis zum U-Bahnhof Merkenstraße geschleppt. An der Messerstecherei sollen mehrere Personen beteiligt gewesen sein. Ein Messer, allerdings nicht die Tatwaffe, wurde in einem Gebüsch entdeckt. Der Kriminaldauerdienst ist vor Ort, eventuell wird die Mordkommission eingeschaltet.

Mehr in Kürze