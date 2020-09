Hamburg: Mordkommission ermittelt nach blutigem Streit auf St. Pauli

Ein 19-Jähriger wurde am 22. September durch einen Messerstich schwer verletzt. Nun sucht die Polizei Zeugen.

Hamburg. Nach einer blutigen Auseinandersetzung auf St.Pauli in der vergangenen Woche hat die Mordkommission die Ermittlungen übernommen. Es besteht der Verdacht eines versuchten Tötungsdelikts, wie die Polizei Hamburg am Mittwoch mitteilte. Ein 19-Jähriger war am 22. September bei einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Menschen durch einen Messerstich schwer verletzt worden.

Als die von Zeugen alarmierten Funkstreifenwagen eintrafen, war nur noch der 19-Jährige vor Ort. Er wurde mit einer vermutlich lebensgefährlichen Stichverletzung im Oberkörper in ein Krankenhaus gebracht. Mittlerweile konnte er die Klinik verlassen.

Messerstecherei auf St. Pauli: Polizei sucht Zeugen

Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu Tätern und möglichen Begleitern des Opfers oder den Hintergründen der Auseinandersetzung geben können. Sie werden gebeten, sich unter der Rufnummer 040/4286-56789 zu melden.

( dpa )