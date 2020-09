Raubüberfall am S-Bahnhof in Eilbek: Wer kennt dieses Pärchen?

Raubüberfall am Hamburger S-Bahnhof Landwehr in Eilbek: Bilder aus der Überwachungskamera zeigen zwei der mutmaßlichen Täter.

Hamburg. Der 21 Jahre alte Mann wird diesen Abend wohl nicht so schnell vergessen: Als er am 15. Februar um kurz vor 2 Uhr in der S-Bahn der Linie S1 saß, wurde er von einem Pärchen auf seine teure Armbanduhr der Marke Omega angesprochen und kurz darauf unter einem Vorwand nach seinem Handy gefragt. Das "Gespräch" endete jedoch damit, dass der damals 20-Jährige am Bahnhof Landwehr ausgeraubt und verletzt am Boden lag.

Die Polizei Hamburg fahndet nun mit Bilder aus Überwachungskameras nach dem Pärchen und einem unbekannten Komplizen, die den jungen Mann überfallen haben sollen.

Überfall am S-Bahnhof: Pärchen interessierte sich für Uhr des Opfers

Nach den bisherigen Erkenntnissen sprach das Pärchen sein alkoholisiertes Opfer um 1.55 Uhr zwischen den Haltestellen Reeperbahn und Landwehr an. Die Frau und der Mann gaben vor, sich für die hochwertige Armbanduhr der Marke Omega – Modell Seamaster 700 – zu interessieren.

"Im weiteren Verlauf übergab der 20-Jährige unter dem Vorwand eines Telefonats sein iPhone an den unbekannten Mann", sagte Polizeisprecher Florian Abbenseth am Dienstag. Am Bahnhof Landwehr verließ das Pärchen gemeinsam mit dem 20-Jährigen die S-Bahn. Doch dort eskalierte die Situation schließlich.

Überfall am S-Bahnhof in Hamburg-Eilbek: Bei diesem Mann soll es sich um den Komplizen des Pärchens handeln.

Pärchen und Komplize flüchteten mit Omega-Uhr und iPhone

"Ein weiterer Mann, der mutmaßlich zu dem Pärchen gehörte, riss dem Geschädigten letztlich die Armbanduhr vom Handgelenk", so Abbenseth. Anschließend flüchtete das Trio mit der Armbanduhr und dem iPhone in unterschiedliche Richtungen. "Der 20-Jährige stürzte durch die Tat zu Boden und verletzte sich dabei leicht."

Da die Ermittlungen des Raubdezernats (LKA 144) bisher erfolglos blieben, erwirkte die Staatsanwaltschaft Hamburg einen Beschluss zur Öffentlichkeitsfahndung. Zu dem Pärchen konnte das Opfer zudem eine Täterbeschreibung geben.

Auch diese Frau soll zu dem Trio gehören, dass den 20-Jährigen am S-Bahnhof Landwehr ausgeraubt hat.

Raubüberfall am S-Bahnhof – so wird die Frau beschrieben:

20 bis 27 Jahre alt

1,75 bis 1,85 Meter groß

auffällig lange Wimpern

lange, dunkle Haare

westeuropäische Erscheinung

Raubüberfall am S-Bahnhof – so wird der Mann beschrieben:

Anfang/Mitte 20

1,75 bis 1,80 Meter groß

leicht dunklerTeint

schlanke Statur

dunkelblaue oder schwarze Winterjacke

Hinweise können unter der Rufnummer 040/4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei jeder Polizeidienststelle abgegeben werden.

