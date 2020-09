Vermisster 13-Jähriger braucht dringend ärztliche Hilfe

Kiel/Hamburg. Die Polizei Kiel sucht einen seit diesem Sonnabendmorgen vermissten 13-Jährigen, der dringend ärztlicher Hilfe bedarf. Wie die Polizei am Nachmittag mitteilte, habe Louis Christian G. gegen 11:40 die Wohnung an der Rendsburger Landstraße in Kiel verlassen. Er sei noch in der Hasseer Straße gesehen worden.

Louis Christian G. hat eine auffällige Statur

Der vermisste Junge aus Kiel

Foto: Polizei Kiel

Man habe die "bekannten Aufenthaltsorten" abgesucht, ihn aber nicht gefunden. Von einer Straftat im Zusammenhang mit seinem Verschwinden gehe man nicht aus. Louis Christian G. ist 1,80 Meter groß und von kräftiger Statur. Er trägt vermutlich ein grün-blau kariertes Hemd zu einer schwarzen Jogginghose.

Wer Louis Christian G. sieht oder Angaben zu seinem Aufenthaltsort hat, solle die Kripo Kiel informieren (Telefon 0431 160 3333) oder den Polizei-Notruf 110 wählen.

( HA/ryb )