Unfall beim Abbiegen: Rollerfahrer lebensgefährlich verletzt

Der Unfall ereignete sich am Dienstagabend gegen 18 Uhr an der Ecke Eiffestraße/Rückersweg (Symbolbild).

Hamburg. Bei einem Zusammenstoß mit einem Auto ist ein Rollerfahrer in Hamburg lebensgefährlich verletzt worden. Der Rollerfahrer war am Dienstagabend gegen 18 Uhr im Stadtteil Hamburg-Hamm unterwegs, als er frontal mit einem entgegenkommenden Auto kollidierte, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.

Der Wagen wollte an der Ecke Eiffestraße/Rückersweg abbiegen und erfasste dabei den Roller. Die genaue Unfallursache war zunächst nicht bekannt. Der Rollerfahrer wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Es gab noch zwei weitere Verletzte, die ebenfalls ins Krankenhaus kamen.

( cw/dpa )