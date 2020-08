Mann sprüht Pfefferspray in HVV-Bus – Zeugenaufruf

Hamburg. Nach einer gefährlichen Körperverletzung in Hamburg-Blankenese durch den Einsatz von Pfefferspray in einem HVV-Bus der Linie 189 fahndet die Hamburger Polizei nach einem bislang unbekannten Täter.

Was war passiert? Wie die Polizei am Montag mitteilte, versprühte der Täter Pfefferspray im 189er-Bus, als er diesen am Freitag, den 21. August, um 20.54 Uhr an der Haltestelle Anne-Frank-Straße verließ. Daraufhin erlitten die verbliebenen Fahrgäste Atemwegs- und Augenreizungen und verließen fluchtartig den Bus, der Richtung Wedel unterwegs war.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, sich unter der Rufnummer 040/4286-56789 zu melden.