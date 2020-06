Diebesbande stiehlt Kameras aus Ottensener Filmstudio

Unbekannte haben am späten Abend des 21. Mai aus einem Filmstudio in Ottensen Kameras und Zubehör gestohlen (Symbolbild).

Hamburg. Die Polizei ist auf der Suche nach fünf bislang unbekannten Männern, die am Himmelfahrtswochenende mehrere Kameras aus einem Filmstudio in Hamburg-Ottensen gestohlen haben. Die Verdächtigen sollen sich bereits am Nachmittag des 21. Mai vor und in dem Filmstudio in der Straße Hohenesch aufgehalten haben, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.

Nach derzeitigem Kenntnisstand der Polizei ist am späten Abend gegen 23.13 Uhr ein unbekanntes Fahrzeug vorgefahren, in das die Männer das Diebesgut im Wert von mehr als 100.000 Euro ladeten. Das Fahrzeug fuhr anschließend in eine unbekannte Richtung, die Verdächtigen flüchteten.

Diebe stehlen teure Kameras – Polizei sucht Zeugen

Die mutmaßlichen Täter können wie folgt beschrieben werden:

Täter 1: 20 bis 26 Jahre alt, schlank, kurze dunkle Haare, Vollbart, rosa T-Shirt, weiße kurze Hose, weiße Sneaker, fährt eine dunkle BMW-Limousine

20 bis 26 Jahre alt, schlank, kurze dunkle Haare, Vollbart, rosa T-Shirt, weiße kurze Hose, weiße Sneaker, fährt eine dunkle BMW-Limousine Täter 2: 20 bis 26 Jahre alt, kräftig, relativ großgewachsen, westeuropäische Erscheinung, kurze rötliche Haare, Vollbart, weißer Pullover, helle/weiße Hose, weiß-schwarze Sneaker von Nike

20 bis 26 Jahre alt, kräftig, relativ großgewachsen, westeuropäische Erscheinung, kurze rötliche Haare, Vollbart, weißer Pullover, helle/weiße Hose, weiß-schwarze Sneaker von Nike Täter 3: 20 bis 26 Jahre alt, südländisch, kurze dunkle Haare (Undercut), Kinn- und Oberlippenbart, weißer Pullover, dunkle Hose, dunkle Schuhe

20 bis 26 Jahre alt, südländisch, kurze dunkle Haare (Undercut), Kinn- und Oberlippenbart, weißer Pullover, dunkle Hose, dunkle Schuhe Täter 4: 20 bis 30 Jahre alt, weiße Cap, dunkle Jacke, blaue Jeans, weiße Schuhe

20 bis 30 Jahre alt, weiße Cap, dunkle Jacke, blaue Jeans, weiße Schuhe Täter 5: 20 bis 30 Jahre alt, dunkles Cap, grauer Hoodie mit weißen Querbalken, helle Hose

Zeugen, die Hinweise zu den Tätern oder zu dem BMW geben können oder Beobachtungen im Zusammenhang mit der Tat gemacht haben, sollen sich beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg unter der Rufnummer 040/ 4286-56789 oder an einer Polizeidienststelle melden.

