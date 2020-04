Hamburg. Am frühen Montagabend kam es in Hamburg gleich zu zwei Verkehrsunfällen an denen HVV-Busse beteiligt waren. In Hausbruch fuhr ein Linienbus auf zwei Pkw auf, in Eidelstedt krachten ein HVV-Bus und ein Pkw frontal zusammen. Mehrere Personen wurden verletzt – teilweise schwer.

Der erste Unfall ereignete sich gegen 17.24 Uhr in Hausbruch. An der Kreuzung Georg-Heyken-Straße/Heykenstieg fuhr ein leerer HVV-Bus von hinten auf zwei Pkw auf, teilte die Feuerwehr am Montagabend mit. Dabei wurden drei Personen, darunter auch der Busfahrer, verletzt – eine davon schwer. Sie wurden unter Notarztbegleitung ins Krankenhaus gebracht.

HVV-Bus kracht frontal mit Pkw zusammen

Gegen 18 Uhr kam es in Eidelstedt zu einem weiteren Unfall. An der Kreuzung Gladiolenweg/Jaarsmoor krachten ein Pkw und ein Linienbus des HVV frontal zusammen. Dabei wurden der Busfahrer, der Fahrer des Pkw und zwei weitere Personen leicht verletzt. Bis auf den Fahrer, der nicht in eine Klinik gebracht werden wollte, kamen die Verletzten zur genaueren Untersuchung ins Krankenhaus.

Bei dem Einsatz waren 34 Einsatzkräfte vor Ort, teilte die Feuerwehr mit. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern in beiden Fällen noch an.