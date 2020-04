Uetersen. Bei einem Feuer in Uetersen (Kreis Pinneberg) ist der Holzanbau eines Mehrfamilienhauses abgebrannt. Das Feuer sei in der Nacht zu Freitag ausgebrochen, teilte ein Feuerwehrsprecher am Morgen mit.

Die sechs Bewohner des Hauses hätten sich selbstständig in Sicherheit gebracht, sagte er weiter. Verletzt wurde niemand. Die Einsatzkräfte löschten den brennenden Holzanbau und verhinderten nach Angaben des Sprechers ein Übergreifen der Flammen auf das Gebäude.

Dennoch ist das Haus vorerst nicht mehr bewohnbar. Die Brandursache und der entstandene Schaden waren zunächst unklar.