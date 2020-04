Hamburg. Am S-Bahnhof Alte Wöhr in Barmbek-Nord ist am frühen Donnerstagmorgen ein Fahrkartenautomat gesprengt worden, wie die Polizei mitteilte. Der Kriminaldauerdienst sichere derzeit Spuren am Automaten. Näheres zu der Sprengung konnte ein Sprecher der Polizei noch nicht sagen.

Wegen der Ermittlungen hält die Linie S1 seit etwa 5.30 Uhr nicht mehr an der Station Alte Wöhr. "Die Sperrung der Station kann noch dauern", sagte eine Sprecherin der Deutschen Bahn. Fahrgäste mit Ziel Alte Wöhr werden gebeten, den Bus 23 ab bzw. bis Barmbek zu nutzen.

Die Züge der #S1 halten aufgrund eines Polizeieinsatzes derzeit nicht an der Station Alte Wöhr. Bitte alternativ Bus 23 ab/bis Barmbek nutzen. #hvv #sbahnhh — S-Bahn Hamburg (@SBahnHamburg) April 16, 2020

Auch bei der S3 kann es derzeit noch zu leichten Verspätungen kommen, in der Nacht zu Donnerstag war ein Güterzug in Neugraben entgleist.