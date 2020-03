Hamburg. Zwar ist der genaue Tathergang noch unklar, aber allein aufgrund der Schwere der Verletzungen bei einem 64 Jahre alten Mann wird gegen einen Jugendlichen wegen eines versuchten Tötungsdelikts ermittelt. Gegen 22 Uhr am Freitagabend wurde der Rettungsdienst von einem Zeugen alarmiert: An der Tangstedter Landstraße in Langenhorn solle eine verletzte Person liegen.

Die eintreffenden Rettungskräfte fanden einen "offensichtlich schwer am Kopf verletzten und nicht ansprechbaren Geschädigten auf dem Gehweg liegend vor", so Polizeisprecherin Nina Kaluza. Der 64-Jährige wurde unter Notarztbegleitung ins Krankenhaus gebracht und schwebt in Lebensgefahr. Aus dem Verletzungsbild wurde geschlossen, dass er das Opfer einer Gewalttat geworden war, die Mordkommission übernahm die Ermittlungen.

Ein 17-Jähriger soll zusammen mit anderen Heranwachsenden in der Nähe des Orts gefeiert haben, an dem der 64-Jährige gefunden worden war. Dem aktuellen Ermittlungsstand zufolge soll es vor der Tür des Hauses zum Streit zwischen dem Teenager und dem älteren Mann gekommen sein. Der 17-Jährige wurde am Sonnabend festgenommen und soll am Sonntag dem Haftrichter vorgeführt werden.