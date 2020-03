Blitzeinbruch auf der Veddel: Paletten voller Computer weg

Hamburg. Fette Beute haben Einbrecher auf der Veddel gemacht. In der Nacht zum Dienstag brachen bislang unbekannte Täter in eine Lagerei- und Speditionsfirma auf der Peute ein und luden mit einem Gabelstapler mehrere Paletten mit Hunderten Computern auf einen Lastwagen. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Für die Tat nutzten die Diebe ein schmales Zeitfenster zwischen 1 Uhr und 1.30 Uhr. Mit ihrer Beute flüchteten sie unerkannt. Der Schaden liegt den Angaben zufolge im sechsstelligen Euro-Bereich. Die Kripo sucht nun Zeugen.

Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder Hinweise zu den Tätern oder dem Lkw geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 040/4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder an einer Polizeidienststelle zu melden.

( dpa )