Hamburg. In Hamburg schaut man hin: Dank eines aufmerksamen Zeugen konnten Donnerstagnachmittag drei mutmaßliche Handtaschendiebe vorläufig festgenommen werden. Der Zeuge beobachtete in einem Coffee Shop in der Hamburger Innenstadt am Alstertor ein Trio aus zwei Männern und einer Frau, die es offenbar auf die auf einem Stuhl abgelegte Handtasche einer Kundin abgesehen hatten. Aufgrund seiner Beobachtungen verständigte er frühzeitig die Polizei.

Zivilfahnder des Polizeikommissariats 14 begaben sich daraufhin in den Coffee Shop. Auch sie beobachteten das verdächtige Verhalten des Trios. Einer der Männer hatte sich neben den Stuhl mit der abgelegten Tasche gesetzt, die beiden anderen halfen offenbar dabei, ihre Anwesenheit möglichst unauffällig wirken zu lassen. Im weiteren Verlauf stand das Trio plötzlich auf und verließ augenscheinlich hektisch das Lokal.

Die beiden Männer sind bereits wegen Diebstahlsdelikten polizeibekannt

Die Fahnder nahmen die beiden Männer und die Frau daraufhin vorläufig fest. Die beiden Männer, ein 24-jähriger Marokkaner und ein 22-jähriger Algerier, sind bereits wegen Diebstahlsdelikten polizeibekann. Der 24-Jährige hielt sich zudem offenbar ohne gültigen Aufenthaltstitel in Deutschland auf. Die Frau, eine 22-jährige Deutsche, war noch nicht polizeibekannt.

Ermittler des Kriminaldauerdienstes (LKA 26) übernahmen die kriminalpolizeilichen Sofortmaßnahmen. Alle wurden erkennungsdienstlich behandelt und später mangels Haftgründen wieder entlassen. Der 24-Jährige erhielt zudem eine Meldeauflage für die Ausländerbehörde. Die abschließenden Ermittlungen führt jetzt das für Diebstahlsdelikte zuständige Fachdezernat der örtlichen Kripo (LKA 116).