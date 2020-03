Hamburg. Am Dienstagabend um 21.20 Uhr wurde die Feuerwehr alarmiert, weil im Keller eines Wohnhauses am Krummen Kamp in Eidelstedt ein Feuer ausgebrochen war. Das brennende Papier im Keller konnte die Feurwehr schnell löschen.

Hausbewohner, die durch das stark verqualmte Treppenhaus ins Freie geflüchtet waren, mussten vom Rettungsdienst versorgt werden. Zwei von ihnen wurden mit Verdacht auf Rauchgasinhaltion isn Krankenhaus gebracht. Das teilte der Lagedienst der Feuerwehr auf Anfrage mit.