Hamburg. Bei einer Auseinandersetzung Sonnabendnacht an der Fährstraße in Wilhelmsburg sind Schüsse gefallen. Zwei Personengruppe seien gegen 1.30 Uhr in dem Lokal Friends 2 aneinandergeraten, wie der Lagedienst der Polizei am Sonntagmorgen mitteilte. Bei dem Streit seien auch Flaschen zu Bruch gegangen. Eine Person sei dabei am Kopf verletzt worden.

Als die Polizei in dem Lokal eintraf, war keiner der Beteiligten mehr anzutreffen. Die Beamten konnten dank ihrer Diensthunde eine Patronenhülse sicherstellen, eine Waffe konnten sie nicht finden.

Wie viele Personen beteiligt waren und was die Ursache für den Streit war, konnte die Polizei noch nicht sagen.