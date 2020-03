Hamburg. In Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen sind drei mutmaßliche Betrüger – zwei Männer und eine Frau – festgenommen worden, die von der Hamburger Staatsanwaltschaft per Haftbefehl gesucht wurden. Ein aufmerksamer Pastor hatte die Ermittlungen erst ins Rollen gebracht.

Bei den drei Verdächtigen aus Niedersachsen und Bremen handelt es sich um eine 26-Jährige aus dem niedersächsischen Landkreis Osterholz-Scharmbeck, einen 30 Jahre alten Bremer und einen 22-Jährigen aus Weyhe im niedersächsischen Landkreis Diepholz. Sie sollen sich nach Angaben der Hamburger Polizei als Polizisten ausgegeben haben und in Hamburg in mehreren Fällen versucht haben, ältere Menschen um deren Ersparnisse und um Wertgegenstände zu bringen.

81-Jährige aus Eppendorf Opfer der Betrüger

Die Verdächtigen hätten schon länger im Fokus der Ermittler gestanden, teilte die Hamburger Polizei am Sonntag mit. Vergangenen Mittwoch seien dann die Wohnungen der drei mutmaßlichen Betrüger durchsucht und die Haftbefehle durchgesetzt worden. Zwei der Verdächtigen seien an ihrer Wohnanschrift festgenommen worden, der Mann aus Weyhe an einer Berufsschule in Gelsenkirchen (NRW).

Bereits Mitte November versuchten falsche Polizisten, eine 81-jährige Frau aus Eppendorf, die in einer Seniorenunterkunft lebt, um ihr Erspartes zu bringen. "Sie hatte schon ihr Bankschließfach geleert und war im Begriff, Schmuck, Goldmünzen und Goldbarren im Wert von insgesamt knapp 50.000 Euro zu einem mit den Tätern vereinbarten Ablageort zu bringen", sagte Polizeisprecher Florian Abbenseth am Sonntag.

Pastor aus Hamburg witterte Betrugsversuch

Doch die Rentnerin traf auf dem Weg zu den Betrügern zufällig einen Pastor, den sie kennt. "Diesem fiel der augenscheinlich gut gefüllte und schwere Jutebeutel auf, den sie bei sich führte", so Abbenseth. Sie erzählte dem Pastor von der Aufforderung der angeblichen Polizisten. "Der Pastor witterte den Betrugsversuch und informierte umgehend die Polizei", so der Polizeisprecher. "Zudem war ihm auf dem Gelände bereits ein verdächtiger Mann aufgefallen, den er ebenfalls der Polizei meldete und zu dem er eine detaillierte Beschreibung abgab."

Den Beamten gelang es, den mutmaßlichen Abholer – einen 22-Jährigen – vorläufig festzunehmen. Dieser hatte bereits einen Tag zuvor einer 75-jährigen Frau aus Wandsbek knapp 80.000 Euro Bargeld an der Haustür abgenommen und das Geld sofort an Hintermänner weitergegeben.

Nach weiteren Ermittlungen erwirkte die Staatsanwaltschaft Hamburg schließlich Haftbefehle sowie Durchsuchungsbeschlüsse für die Wohnungen der beiden mutmaßlichen Hintermänner und der am Valentinstag festgenommenen Frau. Diese wurde festgenommen, nachdem sie an der Autobahn 7 in Höhe Schwarmstedt etwa 25.000 Euro Bargeld abgeholt hatte. Laut Polizei hatte eine 73-Jährige das Geld dort gemeinsam mit ihrem Ehemann deponiert. Abbenseth: "Beide waren von den falschen Polizisten aus dem zwei Autostunden entfernten Thüringen eigens für die Ablage des Geldes dorthin dirigiert worden."

Nun prüft die Polizei, ob den Tatverdächtigen weiteren Taten zugeordnet werden können.