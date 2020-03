Husum. In Husum hat eine Massenschlägerei auf einer Privatfeier einen Großeinsatz der Polizei verursacht. Neun Menschen wurden verletzt. An der Auseinandersetzung, die auf einer Privatfeier in den Messehallen ausgebrochen sei, seien rund 40 Menschen beteiligt gewesen, teilte ein Polizeisprecher am Sonntagmorgen mit.

Die Polizei rückte den Angaben zufolge mit 19 Streifenwagen an. Insgesamt acht Menschen, die in die Schlägerei verwickelt waren, wurden demnach verletzt. Auch ein Polizist sei bei dem Einsatz verletzt worden und habe seinen Dienst nicht fortsetzen können. Worum es bei der Auseinandersetzung ging, blieb zunächst unklar.