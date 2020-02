Ahrensburg. Auf der Autobahn 1 haben sich am Mittwochmittag mehrere Verkehrsunfälle ereignet. „Es gab acht Unfälle mit insgesamt zwei Leichtverletzten“, sagte Polizeisprecherin Rena Bretsch auf Abendblatt-Anfrage.

Nach Angaben der Integrierten Regionalleitstelle Süd in Bad Oldesloe kam es gegen 14.15 Uhr zwischen der Anschlussstelle Ahrensburg und der Raststätte Buddikate in Fahrtrichtung Norden zu einem Auffahrunfall. „Es ist aber nichts Schlimmes passiert“, sagte ein Sprecher der Leitstelle. „Eine Person wurde verletzt in ein Krankenhaus gebracht.“