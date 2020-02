Neumünster. Bei einem Feuer in einer Lackiererei in Neumünster ist am Mittwoch ein Mann verletzt worden. Der Besitzer des Betriebs wurde nach Angaben eines Feuerwehrsprechers mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht. Außerdem mussten Bewohner eines benachbarten Mehrfamilienhauses vorübergehend ihre Wohnungen verlassen.

Anwohner hatten den Brand etwa eine Stunde nach Mitternacht gemeldet, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Als die Einsatzkräfte eintrafen, schlugen die Flammen bereits aus dem Dach des Gebäudes, das völlig zerstört wurde.

Feuer in Lackiererei: Ursache noch unklar

Die Polizei sperrte das Gebiet rund um den in einem Gewerbegebiet liegenden Betrieb weiträumig ab. Die Straßen wurden erst am Morgen wieder freigegeben. Nach etwa fünf Stunden hatten die rund 70 Feuerwehrleute den Brand unter Kontrolle.

Warum das Feuer ausbrach, ist noch unklar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zur Schadenhöhe machte die Polizei zunächst keine Angaben.