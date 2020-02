Hamburg. Bei Bauarbeiten am Lübeckertordamm in St. Georg hat ein Bagger am Dienstagmorgen eine Gasleitung beschädigt. "Gas strömte aus", sagte ein Sprecher der Feuerwehr Hamburg. Diese wurde um 7.50 Uhr alarmiert und rückte mit mehreren Fahrzeugen aus. Der Baustellenabschnitt, in dem es zu dem Gasleck kam, liegt vor dem Gebäude, in dem die Krankenkasse Securvita ihren Sitz hat.

Die Einsatzkräfte errichteten eine Sperrzone rund um das Leck. "Der gefährliche Bereich wurde abgesperrt, ebenso wie der Eingang eines Gebäudes vor Ort", sagte ein Feuerwehrsprecher. Um welches Gebäude es sich konkret handelt, dazu konnten noch keine Angaben gemacht werden.

Gasleitung beschädigt – Feuerwehr errichtete Brandschutz

"Die Feuerwehr hat einen Brandschutz aufgebaut", so der Sprecher. Das bedeutet, dass die Einsatzkräfte nicht nur mit Wasser, sondern auch mit Löschpulver bereit stehen, sollte es zu einem Feuer kommen. Mitarbeiter von Gasnetz Hamburg sind vor Ort, um das Leck abzudichten.

Durch den Gas-Vorfall am Lübeckertordamm kam es zu Verkehrsbehinderungen im Berufsverkehr. Die Autofahrer wurden umgeleitet, da die Straße zwischenzeitlich gesperrt werden musste.