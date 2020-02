Hamburg/Boizenburg. Ein Jäger hat am Sonntag vier Diebe beim Ausgraben von Blaubeerpflanzen in einem Waldstück bei Schwanheide im Landkreis Ludwigslust-Parchim (Mecklenburg-Vorpommern) ertappt und die Polizei alarmiert. Als die Einsatzkräfte eintrafen, fanden sie 240 Pflanzenbündel, die zum Abtransport bereitstanden. Weitere Ermittlungen der Polizei ergaben nun, dass die Bündel an ein Hamburger Blumengeschäft geliefert und vermutlich dort verkauft werden sollten. Die Pflanzen seien nach ersten Schätzungen mehrere Hundert Euro wert, sagt Polizeisprecher Klaus Wiechmann dem Abendblatt am Montag.

Beschuldigt werden vier Tatverdächtige im Alter von 41 bis 55 Jahren. Forstmitarbeiter kümmern sich nun um die beschlagnahmten Blaubeerpflanzen.