Hamburg. Bei einem Verkehrsunfall in Hamburg-Jenfeld ist ein Fußgänger schwer verletzt worden. Der Mann ging am späten Donnerstagabend über Kreuzung Jenfelder Allee/ Kuehnstraße und wurde dabei von einem Peugeot 407 erfasst. Der Fahrer des Pkw, der Vater der Fahrzeughalterung, und Zeugen leisteten erste Hilfe, bis die Feuerwehr eintraf. In Begleitung eines Notarztes wurde der Schwerverletzte im Alter von 30 bis 40 Jahren dann in eine nahe liegende Klinik gebracht.

Die Frontscheibe des Autos ist stark eingedellt, der genaue Unfallhergang ist noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.