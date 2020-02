Hamburg. Die Hamburger Polizei ist am Mittwoch bei einem Großeinsatz gegen Wohnungseinbrecher vorgegangen. Es seien vier verschiedene stationäre Kontrollpunkte im gesamten Stadtgebiet eingerichtet worden. Zusätzlich habe es an mehreren Hauptverkehrsstraßen mobile Kontrollpunkte gegeben, sagte Polizeisprecherin Nina Kaluza am Donnerstag.

Mehr als 400 Beamte der Hamburger Polizei seien im Einsatz gewesen. Sie hätten insgesamt 379 verdächtige Fahrzeuge und 581 Personen kontrolliert, so Kaluza.

In diesen Straßen waren die stationären Kontrollen eingerichtet:

Altona: Schnakenburgallee

Harburg: Winsener Straße

Wilhelmsburg: Otto-Brenner-Straße und Niedergeorgswerder Deich

Wertvolle Erkenntnisse im Kampf gegen Einbrecherbanden

Ergebnisse des Einsatzes liegen laut Polizei noch nicht vor, diese würden noch ausgewertet. Laut der Polizei Hamburg konnten die Beamten jedoch wertvolle Erkenntnisse für die Einbruchsbekämpfung gewinnen. Es sei wichtig gewesen, zu sehen, wer bei wem im Auto sitzt.

Zudem habe es sieben Festnahmen im Rahmen des Einsatzes gegeben. Diese stünden jedoch nicht im Zusammenhang mit der Einbruchsbekämpfung. Ursache der Festnahmen seien unter anderem Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz gewesen.

Zahl der Einbrüche hatte im Januar in Hamburg zugenommen

Auch in Schleswig-Holstein und Niedersachsen habe es Kontrollen gegeben. So beteiligten sich auch die Landespolizei Schleswig-Holstein und die Polizei Niedersachsen an dem länderübergreifenden Einsatz am Mittwochabend.

Laut der Landespolizei in Kiel sei die Vereinbarung der Innenminister und -senatoren der norddeutschen Bundesländer aus dem Jahr 2018 Anlass für den Großeinsatz. Laut dieser wollen die Länder gemeinsam gegen Eigentumskriminalität, insbesondere Wohnungseinbrüche, durch Banden vorgehen. In Hamburg war die Zahl der Einbrüche zuJahresbeginn deutlich im Vergleich zum Vorjahr gestiegen.

So können Sie das Einbruchsrisiko senken: