85 Jahre alte Gisela D. aus Geesthacht wird vermisst

Die Rentnerin wurde zuletzt am Sonnabendmorgen im Krankenhaus gesehen. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Geesthacht. Vermisstenfahndung der Polizeidirektion Ratzeburg: Seit Sonnabendmorgen wird die 85 Jahre alte Gisela D. aus Geesthacht vermisst. Die Polizei bittet nun die Bevölkerung um Hinweise, die beim Auffinden der Seniorin helfen könnten.

Gisela D. wurde zuletzt am Sonnabend gegen 7 Uhr im Krankenhaus in der Johannes-Ritter-Straße in Geesthacht gesehen. "Mögliche Anlaufpunkte der Frau sind nicht bekannt", sagte Polizeisprecherin Sandra Kilian. Alle Suchmaßnahmen der

Polizei seien bisher erfolglos geblieben.

Die vermisste Giesela D. wird wie folgt beschrieben:

circa 1,60 Meter groß

schlanke Statur

graues, welliges Haar

Brillenträgerin

Die 85-jährige Gisela D. aus Geesthacht wird vermisst.

Foto: Polizei Ratzeburg





Zeugen, die Hinweise zum Aufenthalt von Giesela D. geben könne, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Geesthacht unter der Telefonnummer 04152/ 8003-0 oder beim Polizeinotruf 110 zu melden.

( coe )