Hamburg. In Eißendorf hat ein älterer Autofahrer vermutlich wegen einer Erkrankung die Kontrolle über sein Auto verloren und ist am Dienstagabend von der Straße Göhlbachtal abgekommen und in einem Vorgarten gelandet. Der Ford-Van durchbrach einen Jägerzaun und rutschte einen kurzen Hang hinab. Nach wenigen Metern blieb er zwischen der Fassade eines Fachwerkhauses und einer kleinen Mauer stecken.

Polizisten, die zuerst am Unfallort waren, holten den leblosen Fahrer über die Heckklappe vom Fahrersitz. Noch im Fahrzeug begannen sie mit Reanimationsversuchen, die der eintreffende Notarzt fortsetzte. Für den 66-Jährigen kam die Hilfe jedoch zu spät. Noch am Unfallort wurde sein Tod festgestellt.

Linienbus und Golf stoßen auf Kreuzung zusammen

Auf der Kreuzung Tegelweg/Eckerkoppel sind am Dienstagabend ein schwarzer VW Golf un ein Linienbus zusammengestoßen.

Foto: Michael Arning

In Farmsen-Berne stießen am Abend ein Linienbus der Hochbahn und ein VW Golf zusammen. Laut Polizei erlitt der Golf-Fahrer bei dem Unfall Kopfverletzungen und kam in ein Krankenhaus. Für die Unfallaufnahme und die Aufräumarbeiten musste die Kreuzung Tegelweg/Eckerkoppel gesperrt werden. Wie es zu dem Unfall kam, ist noch unklar.