Hamburg. Weil er seit längerer Zeit seine Stromrechnung nicht zahlte, bekam ein 33 Jahre alter Mann aus Eimsbüttel am Donnerstag Besuch von einem Gerichtsvollzieher. Jedoch öffnete der Mieter die Wohnungstür nicht, sodass der Vollstreckungsbeamte die Polizei alarmierte. Diese ließ die Tür gewaltsam öffnen.

In der Wohnung entdeckten die Beamten offenbar den Grund dafür, warum der Mann sich weigerte, die Tür zu öffnen – und vermutlich für die hohen Stromrechnungen. Sie stießen auf eine illegale Indoor-Plantage in der Marihuanapflanzen angebaut wurden.

Auch in Wilhelmsburg wurde Marihuana sichergestellt

Neben dem Equipment wurden 60 Setzlinge sichergestellt. Außerdem fand die Polizei 1,5 Kilogramm Marihuana. Der Mann ist jetzt auch ein Fall für das Drogendezernat, das die Ermittlungen gegen den 33-Jährigen aufgenommen hat.

Auch in Wilhelmsburg sollen Polizisten Marihuana entdeckt haben. In einem Mehrfamilienhaus nahmen die Beamten den Geruch der Drogenpflanzen wahr. In einem Keller entdeckten sie die Quelle des Geruchs. Es wurden rund 1,5 Kilogramm Marihuana sichergestellt. Der Keller konnte der Wohnung eines 22-Jährigen zugeordnet werden. Gegen den Mann wird jetzt ebenfalls ermittelt.