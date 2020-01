Hamburg. Am späten Dienstagabend wurde die Feuerwehr zu einem Brand in der Eulenkrugstraße in Volksdorf gerufen: Dort hatte ein Weihnachtsbaum Feuer gefangen. Als die Beamten gegen 22.15 Uhr eintrafen, hatten die Bewohner des Einsatzortes das Feuer zwar schon selbst unter Kontrolle gebracht – beide hatten sich dabei jedoch verletzt.

Sie wurden mit dem Verdacht auf Rauchgasvergiftung und Schnittwunden ins Krankenhaus gebracht.