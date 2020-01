Hamburg. Dass die Schule am Sooren überhaupt noch steht, ist dem schnellen Eingreifen der Hamburger Feuerwehr zu verdanken: Als die Einsatzkräfte am frühen Donnerstagmorgen gegen 5.15 Uhr alarmiert wurden, waren laut Feuerwehr-Sprecher Jan Ole Unger "große Flammen und eine tiefschwarze Rauchwolke" bereits weithin sichtbar.

In einem 160 Quadratmeter großer Gruppenraum im ersten Obergeschoss der Grundschule am Brunskamp war aus ungeklärten Gründen ein Feuer ausgebrochen. Bei Eintreffen der Feuerwehrleute stand der Raum "in Vollbrand", wie Unger erklärt. Eine weitere Ausbreitung der Flammen konnten die Beamten verhindern.

Wohl aufgrund der frühen Uhrzeit, zu der weder Schüler noch Lehrer anwesend gewesen sein dürften, wurde niemand verletzt. Der Brandort wurde der Polizei übergeben, die nun die Ursache des Feuers ermittelt. Der Unterricht kann trotz des Brandes stattfinden, wie die Schule am Sooren auf Abendblatt-Anfrage mitteilte.