Hamburg. Am Mittwochabend gegen 19.20 Uhr ist eine 60-Jährige Radfahrerin in Altona schwer gestürzt. Wie der Lagedienst der Feuerwehr mitteilt, ereignete sich der Unfall in der Einfahrt einer Tiefgarage an der Max-Brauer-Allee.

Die Frau wurde in Begleitung eines Notarztes in ein Krankenhaus gebracht.