Hamburg. Am Sonntagabend musste der S-Bahn-Verkehr im Citytunnel in beiden Richtungen kurzzeitig unterbrochen werden. Grund dafür war ein Obdachloser, "der sich im Tunnel häuslich einrichten wollte", so ein Sprecher der Bundespolizei gegenüber dem Abendblatt. Der Fahrzeugführer einer S-Bahn wurde auf ihn aufmerksam, weil er das Licht seiner Taschenlampe bemerkte.

Citytunnel-Sperrung wegen Polizeieinsatz

Daraufhin musste der Citytunnel zwischen 19.15 Uhr und 19.40 Uhr komplett gesperrt und der Strom aus Sicherheitsgründen ausgestellt werden. Die S-Bahn-Linien S1 und S3 wurden über die Verbindungsbahn umgeleitet.

Beamte der Bundespolizei begleiteten den Obdachlosen wieder aus dem Tunnel. Er muss mit einer Anzeige wegen einer Ordnungswidrigkeit rechnen.