Hamburg. Die Hamburger Feuerwehr hat in der Nacht zu Sonntag einen Brand in der Tiefgarage am Schlachthof (St. Pauli) gelöscht. Wie ein Sprecher dem Abendblatt sagte, sei der Brand um kurz nach Mitternacht von Gästen des Kult-Imbisses Delta-Bistro gemeldet worden. Innerhalb kurzer Zeit sei das Feuer aber unter Kontrolle gewesen.

Zwei Kühlschränke haben gebrannt. Das führte zu starker Rauchentwicklung. Die Feuerwehr musste die Tiefgarage belüften. Nach Reporterangaben wurde ein Kanister gefunden. Ob es möglicherweise Brandstiftung war, müssen erst die Ermittlungen der Polizei ergeben.