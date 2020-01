Hamburg. Am Freitagvormittag ist eine Frau am Kiwittsmoor in Langenhorn von einem Mann mit einem Messer attackiert und verletzt worden.

Die Frau war mit einem Mann auf dem Wanderweg unterhalb der Brücke der U-1-Haltestelle Kiwittsmoor unterwegs, als sich eine Gruppe von Männern ihnen in den Weg stellte und nicht ausweichen wollte. In der Folge kam es zu einer Auseinandersetzung – und einer der Männer der Gruppe zückte ein Messer und verletzte die Frau am Arm.

Männer flüchteten vom Tatort

Die Frau wurde mit einem Rettungswagen zu einem naheliegenden Krankenhaus gefahren, die Täter flüchteten. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.