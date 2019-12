Elmshorn. Dramatischer Silvester-Zwischenfall in einer Klinik in Elmshorn: Ein Polizeibeamter hat auf der psychiatrischen Station des Krankenhauses an der Agnes-Karll-Allee auf einen dort zwangsweise untergebrachten Patienten geschossen. Der 27-Jährige wurde durch den Schuss am Bein verletzt, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.

Gegen 14.30 Uhr hatten Mitarbeiter der Klinik die Polizei zur Hilfe gerufen, weil sie allein den "renitenten" Patienten nicht bändigen konnten. Die daraufhin eingesetzten zwei Beamten habe der 27-Jährige mit einem Messer angegriffen, woraufhin ein Polizist ihm ins Bein geschossen habe, hieß es weiter. Wegen seiner Verletzung musste der Mann im Krankenaus behandelt werden.