Rostock. Im Rostocker Stadtteil Dierkow ist es kurz vor dem Jahreswechsel zu einem Familiendrama gekommen. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft ist am Silvestermorgen gegen 9 Uhr ein 39 Jahre alter Mann in eine Polizeistation gekommen und gesagt, dass er seine Eltern getötet hat. "Die Polizei ist daraufhin zu der Adresse des Paares gefahren, um die Angaben zu überprüfen", sagt Oberstaatsanwalt Harald Nowack.

In der Wohnung machten die Beamten dann die grausige Entdeckung. Sowohl die Frau als der Mann waren tot. Beide seien erstochen worden. Seit wann das Paar tot in der Wohnung lag und warum der Sohn auf seinen Vater und seine Mutter offenbar mehrfach eingestochen hat, ist noch unklar. Bis in den Nachmittag waren Beamte der Mordkommission und der Spurensicherung in der Wohnung, um Beweise zu sichern.

Der Tatverdächtige wurde zunächst in Polizeigewahrsam genommen und wird wohl vor einen Haftrichter kommen.