Hamburg. Direkt vor der Jet-Tankstelle an der Straße Neuer Kamp auf St. Pauli ist es am Montagabend zu einem schweren Verkehrunfall gekommen. Laut Polizei soll ein Taxifahrer einen Fußgänger erfasst haben. Der Mann sei bei dem Unfall schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt worden, so eine Sprecherin. Der Fußgänger kam in ein Krankenhaus.

Wie es genau zu dem Unfall kam, ist noch unklar. Die Polizei hat ihre Ermittlung zum genauen Unfallhergang aufgenommen.