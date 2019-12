Rostock. Ein Feuer im Führerhaus eines Lastwagens hat einen 61 Jahre alten Mann im Rostocker Überseehafen lebensgefährlich verletzt. Ein Wachmann sei in der Nacht zum Sonntag auf das Feuer aufmerksam geworden und habe vor dem Lastwagen einen brennenden Mann angetroffen, teilte ein Polizeisprecher am Morgen mit. Daraufhin habe er die Flammen am Körper des Mannes gelöscht und die Rettungskräfte verständigt.

Diese brachten den lebensbedrohlich verletzten Fahrer des Lasters in ein Krankenhaus. Noch in der Nacht wurde er in eine Spezialklinik verlegt. Ersten Untersuchungen eines Brandermittlers zufolge ist das Feuer wahrscheinlich durch den Fahrer selbst beim Hantieren mit einem Campingkocher ausgelöst worden. Lastwagen und Auflieger brannten vollständig aus.