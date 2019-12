Hamburg. Nach fast zwei Monaten auf der Flucht hat die Polizei Hamburg einen geflohenen Häftling aus Dänemark auf St. Pauli aufgegabelt und verhaftet. Der 27 Jahre alte Mann war den Beamten am Sonnabendmorgen bei einer Fahrzeugkontrolle aufgefallen.

Um kurz vor 8 Uhr stoppte die Besatzung eines Funkstreifenwagens den Dänen in seinem Wagen in der Seilerstraße. "Bei der Kontrolle hatten die Beamten den Verdacht, dass der Fahrer unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln steht", sagte Polizeisprecher Daniel Ritterskamp am Sonntag. Und damit lagen die Beamten goldrichtig: Ein Drogenschnelltest schlug positiv auf Kokain und Marihuana an.

Geflohener Häftling aus Dänemark seit 4. November flüchtig

Dennoch versuchte der 27-Jährige sich aus der Affäre zu ziehen. Da er keine Ausweispapiere bei sich hatte, versuchte er, durch falsche Angaben seine Identität zu verschleiern. Ohne Erfolg. Mit Unterstützung der dänischen Polizei ermittelten die Hamburger Beamten die Personalien des 27-jährigen Dänen.

"Die Ermittlungen ergaben darüber hinaus, dass der Mann nicht über eine gültige Fahrerlaubnis verfügt und zudem per Haftbefehl als entwichener Strafgefangener von den dänischen Behörden gesucht wurde", sagte Ritterskamp. Demnach war der Mann bereits seit dem 4. November auf der Flucht.

Der 27-Jährige kam nach einer Blutprobenentnahme und erkennungsdienstlicher Behandlung in die Untersuchungshaftanstalt Hamburg. Nach Vorlage der Haftunterlagen wird der Mann an die dänischen Behörden übergeben.