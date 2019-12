Hamburg. Bei einer Auseinandersetzung in der Nacht zu Sonntag am S-Bahnhof Neu-Wiedenthal ist ein junger Mann schwer verletzt worden. Wie der Lagedienst der Polizei auf Anfrage mitteilt, war es ziwischen dem 19-Jährigen und einem 17-Jährigen zu einem Streit gekommen. Dabei schlug der jüngere seinem Kontrahenten ins Gesicht. Dieser stolperte und fiel ins Gleis. Dabei kam er an eine Stromschiene und erlitt einen Stomschlag.

Er wurde von den Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr besteht nicht. Gegen den 17-Jährigen ermittelt die Polizei jetzt wegen Körperverletzung.