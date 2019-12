Hamburg. Bei einem Spaziergang entdeckte ein Passant am Sonnabend gegen 14.20 Uhr die Leiche einer Frau in der Bille. Einsatzkräfte bargen die Leiche in Höhe des Gewerkschaftswegs im Stadtteil Bergedorf. Die Frau wird auf etwa 60 bis 70 Jahre geschätzt, ihre Identität ist jedoch noch nicht geklärt, so der Lagedienst der Polizei.

Der Leichnam wurde in das Institut für Rechtsmedizin gebracht. Das LKA ermittelt.