Hamburg. Gegen 8 Uhr ist die Feuerwehr am Dienstagmorgen auf eine Baustelle am Berliner Tor gerufen worden. Dort brannte ein Rohr in der Länge von 50 Metern. Bitumen hatte sich dort entzündet.

24 Feuerwehrleute sind vor Ort. Es wurde niemand verletzt. Die Rauchentwicklung ist sehr stark, so dass der Brand weit über den Einsatzort hinaus zu sehen ist.

🔴 ALTUELL - Feuer in einem Bitumenrohr auf Baustelle am Berliner Tor / Bürgerweide.



Starke Rauchentwicklung.

Wir sind vor Ort.#EinsatzfuerHamburg #FEU pic.twitter.com/FAzzMx7SHu — Feuerwehr Hamburg (@FeuerwehrHH) December 17, 2019

Wegen der Löscharbeiten war die Straße Bürgerweide in beiden Richtungen zunächst nicht befahrbar. Seit 10 Uhr ist die Verbindung nur noch zwischen Wallstraße und Ankelmannplatz stadtauswärts gesperrt.