Erneut rauben Unbekannte Lokal und Kiosk in Eimsbüttel aus

Am Wochenende wurden der Besitzer eines Kiosks an der Fruchtallee sowie ein Lokal-Inhaber an der Satoriusstraße mit Waffen bedroht.

In Eimsbüttel wurden am Wochenende ein Kiosk und ein Lokal überfallen. (Symbolfoto)

Hamburg. Am Wochenende kam es zu zwei Raubüberfällen im Stadtteil Eimsbüttel. Dabei wurde am Freitagabend ein Kiosk-Inhaber an der Fruchtallee von einem unbekannten Mann mit einer Schusswaffe überfallen. Der Räuber könnte laut Polizei auch für eine ähnliche Tat in der vergangenen Woche infrage kommen.

Außerdem erbeuteten am frühen Sonntagmorgen drei Täter einen höheren Geldbetrag in einem Lokal an der Sartoriusstraße. Die Polizei geht davon aus, dass beide Überfälle nicht in direktem Zusammenhang stehen.

Eimsbüttel: Erneut Kiosk überfallen

Der Überfall an der Fruchtalle ereignete sich am Freitag gegen 18 Uhr. Dabei bedrohte ein unbekannter Täter den Kiosk-Inhaber mit einer Schusswaffe. Nachdem er dem Täter Bargeld aus der Kasse gegeben hatte, flüchtete dieser in Richtung Emilienstraße.

Da eine anschließende Fahndung mit zehn Streifenwagen nicht zur Festnahme des Täters führte, sucht die Polizei nun mit einer Personenbeschreibung nach dem Mann: Er sei etwa 30 bis 35 Jahre alt und circa 1,90 Meter groß. Außerdem habe er eine kräftige Statur, trug eine schwarze Winterjacke mit Kapuze und eine dunkle Jeanshose. Er sei vermutlich "Schwarzafrikaner", teilte die Polizei mit. Außerdem führte er eine Schusswaffe sowie einen Beutel bei sich.

Täter erbeuten Geldbetrag in Eimsbütteler Lokal

An der Satoriusstraße kam es am Sonntagmorgen gegen 5.08 Uhr zu dem Überfall auf ein Lokal. Nach den bisherigen Erkenntnissen waren ein Angestellter und der Lokalbetreiber gerade mit Aufräumen beschäftigt, als plötzlich drei Täter die Lokalität betraten. Die Männer bedrohten die beiden mit einem Messer und erbeuteten so einen höheren Geldbetrag. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Die Fahndungsmaßnahmen waren auch hier erfolglos, sodass die Polizei ebenfalls mit Personenbeschreibungen nach den Männern sucht. Der erste Täter habe ein "südländisches Erscheinungsbild", sei etwa 1,95 Meter groß und 25 bis 35 Jahre alt. Außerdem habe er eine stämmige Figur, trug eine schwarze Jacke und Mütze, war maskiert und trug ein Messer bei sich, so die Polizei.

Der zweite Täter habe ebenfalls ein "südländisches Erscheinungsbild", sei etwa 1,65 Meter groß und etwa 35 Jahre alt. Er war ebenfalls maskiert und trug eine schwarze Jacke. Der dritte Täter sei etwa 1,70 Meter groß, korpulent und habe laut Zeugenbeschreibung ein "nordafrikanisches Erscheinungsbild". Er war ebenfalls maskiert und trug einen Parka mit Pelzkragen.

Polizei sucht Zeugen zu Überfällen in Eimsbüttel

Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können oder Beobachtungen im Zusammenhang mit der Tat gemacht haben, werden gebeten, sich beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg unter der Rufnummer 040/4286-56789 oder einer Polizeidienststelle zu melden.

( lag )