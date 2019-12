Hamburg. Ein Unbekannter hat am frühen Sonntagmorgen eine Spielhalle in Harburg überfallen und einen Mitarbeiter mit einer Schusswaffe bedroht. Das teilte die Polizei am Sonntag mit.

Der 26 Jahre alte Angestellte der Spielhalle in der Straße Sand zählte nach ersten Erkenntnissen die Einnahmen des Tages, als der Mann mit der Waffe gegen 4.55 Uhr die Spielhalle betrat. Der Täter bedrohte den 26-Jährigen mit einer Schusswaffe, nahm rund 300 Euro vom Tresen und flüchtete zu Fuß in Richtung Schloßmühlendamm. Der Angestellte blieb unverletzt und rief sofort die Polizei. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb erfolglos.

Täter hatte ein Pflaster im Gesicht

Der Täter ist etwa 25 Jahre alt und ist circa 1,70 Meter groß. Die Hautfarbe wird als "dunkler" beschrieben. Zur Tatzeit hatte der Räuber einen Drei-Tage-Bart und ein weißes Pflaster im Gesicht. Er trug eine dunkelblaue Daunenjacke, darunter eine dunkelblaue Strickjacke mit Kapuze und ein schwarzes Cappy.

Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können oder Beobachtungen gemacht haben, die mit der Tat im Zusammenhang stehen könnten, werden gebeten, sich unter der Hinweisnummer der Polizei Hamburg unter 040/4286-56789 zu melden.