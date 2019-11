Der 47-Jährige war vermutlich in einer Asylunterkunft mit einem anderen Mann in Streit geraten. Polizei befragt Anwohner und Zeugen.

Das Blaulicht an einem Polizeiauto (Symbolbild)

Fredenbeck Zeugen gesucht: 47-Jähriger in Stade tödlich verletzt

Stade. Am Dienstagmorgen ist gegen 09:00 Uhr ein 47-Jähriger in Fredenbeck (Landkreis Stade) vor einem Geschäft schwer verletzt zusammengebrochen. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei ist es zuvor vermutlich in einer Asylunterkunft zu einem Streit zwischen dem 47-Jährigen und einem weiteren Mann gekommen.

Der lebensgefährlich verletzte 47-Jährige wurde in eine Klinik eingeliefert, er erlag kurze Zeit später seinen Verletzungen.

Die Polizei fahndet nun nach dem Mann, mit dem der 47-Jährige in Streit geraten ist. Derzeit laufen in Fredenbeck die letzten Spurensicherungsmaßnahmen, Anwohner und Zeugen werden befragt. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu dem Fall geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Stade unter der Rufnummer 01441-102215 zu melden.

( HA )